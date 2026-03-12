Двух жителей Кубани осудили за разбойное нападение на полицейских

Краснодарский краевой суд приговорил двух местных жителей к длительным срокам лишения свободы за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Навруз Риеев получил 14 лет заключения, Фарход Ашуралиев — 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Суд признал обвиняемых виновными по ст. 317 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ, ч. 2 ст. 325 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, грабеж, хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также похищение паспорта и служебного удостоверения сотрудника полиции).

По данным следствия, в марте 2024 года на одной из улиц Краснодара мужчины напали на сотрудников правоохранительных органов и нанесли им телесные повреждения. Применив насилие, опасное для жизни и здоровья, они похитили деньги, оружие ограниченного поражения, патроны, паспорт и служебное удостоверение полицейского.

Суд поддержал позицию государственного обвинителя прокуратуры края. Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных деяний, первый год наказания каждому из осужденных определено отбывать в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично в размере 250 тыс. руб.

Алина Зорина