В Крыму проводится проверка из-за обрушения подпорной стены

Прокуратура Республики Крым организовала проверку из-за обрушения части помещения, расположенного над подпорной стеной, на улице Битакской в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

В результате обрушения повреждены три автомобиля. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства при содержании объекта.

«Ход и результаты проверки взяты под контроль, при наличии оснований будут приняты меры реагирования»,— отметили в надзорном ведомстве.

Алина Зорина

