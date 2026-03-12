В Крыму проводится проверка из-за обрушения подпорной стены
Прокуратура Республики Крым организовала проверку из-за обрушения части помещения, расположенного над подпорной стеной, на улице Битакской в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым
В результате обрушения повреждены три автомобиля. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства при содержании объекта.
«Ход и результаты проверки взяты под контроль, при наличии оснований будут приняты меры реагирования»,— отметили в надзорном ведомстве.