Трамп усомнился в уместности сборной Ирана на чемпионате мира

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что национальную сборную Ирана по футболу приветствуют на чемпионате мира. Однако, по его словам, он не считает уместным присутствие команды на турнире «ради собственной жизни и безопасности».

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что сборная не должна участвовать в чемпионате мира в США, объяснив это тем, что «страна с коррумпированным правительством» убила лидера республики Али Хаменеи.

Заявление господина Доньямали прозвучало вскоре после встречи президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино с господином Трампом. На встрече американский президент сказал, что «иранскую команду ждут на турнире».

Если сборная Ирана пропустит турнир, FIFA придется искать замену. Возможными кандидатами называют сборные Ирака и ОАЭ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иранским футболистам закрывают Америку».

