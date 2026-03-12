В аэропорту Краснодара обслужили 45 рейсов после снятия ограничений

Сотрудники аэропорта Краснодара обслужили около 45 рейсов на прилет и на вылет после снятия ограничений на полеты. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

По данным на 17:30 мск, в аэропорту Краснодара обслужили 23 рейса на прилет и 22 — на вылет, а также более 6,5 тыс. пассажиров. Всего сегодня планируют обслужить 50 рейсов.

По данным пресс-службы, обстановка в терминале спокойная. Обслуживание пассажиров и самолетов выполняется в штатном режиме.

Пассажиров просят заранее уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед выездом в аэропорт. Рекомендуется внимательно следить за обновлениями через сайты авиакомпаний, аудиообъявления в терминале, на электронных табло и информационных экранах, на официальном сайте аэропорта и в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Алина Зорина