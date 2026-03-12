В Краснодаре засеяли 495 га земель ранними яровыми культурами

Аграрии Краснодара засеяли 495 га ранними яровыми культурами. Как сообщил в своем Telegram-канале замглавы города Максим Онищенко, на работы благоприятно влияет сухая и теплая погода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал замглавы Краснодара Максима Онищенко Фото: Telegram-канал замглавы Краснодара Максима Онищенко

Большую часть посевных площадей — 305 га — занял горох на зерно. Под овощной горошек отвели около 190 га. Параллельно проходит первая подкормка озимых культур удобрениями. Выполнение плана достигло 95%.

В тепличных хозяйствах начался сбор урожая. Фермеры уже убрали около 338 т спелых томатов и огурцов. В садах краевого центра, занимающих 657 га, продолжается весенняя обрезка плодовых деревьев.

Алина Зорина