В Краснодаре засеяли 495 га земель ранними яровыми культурами
Аграрии Краснодара засеяли 495 га ранними яровыми культурами. Как сообщил в своем Telegram-канале замглавы города Максим Онищенко, на работы благоприятно влияет сухая и теплая погода.
Фото: Telegram-канал замглавы Краснодара Максима Онищенко
Большую часть посевных площадей — 305 га — занял горох на зерно. Под овощной горошек отвели около 190 га. Параллельно проходит первая подкормка озимых культур удобрениями. Выполнение плана достигло 95%.
В тепличных хозяйствах начался сбор урожая. Фермеры уже убрали около 338 т спелых томатов и огурцов. В садах краевого центра, занимающих 657 га, продолжается весенняя обрезка плодовых деревьев.