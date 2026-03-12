Бывшего главу «Связьинвеста» номинировали в наблюдательный совет ВТБ

Бывший гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко номинирован в наблюдательный совет ВТБ (MOEX: VTBR). Соответствующая информация опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.

Кроме господина Юрченко, в набсовет номинированы еще 10 человек. Девять из них предложило Росимущество. В список вошли вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, глава ВТБ Андрей Костин и глава Минцифры Максут Шадаев.

В качестве независимых директоров также номинированы депутат Госдумы Сергей Гаврилов, гендиректор «Ростелекома» Михаил Осеевский и ректор Финансового университета Станислав Прокофьев. Кроме того, на голосование вынесли кандидатуру президента «НПФ Газфонд» Юрия Шамалова.

Господин Юрченко владеет 8,02% акций ВТБ. По итогам торгов на Мосбирже 27 февраля стоимость этого пакета составила 46,16 млрд руб. при цене последней сделки 86,925 руб. за акцию. 10 февраля инвестор стал крупнейшим частным миноритарным акционером банка, увеличив долю с 4,82% до 5,33%. В середине февраля пакет вырос до 7,55%.