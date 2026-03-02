Экс-замгубернатора Воронежской области увеличил долю в ВТБ до 8,02%

Бывший врио замгубернатора — первого вице-премьера воронежского правительства и экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко увеличил свой пакет акций ВТБ до 8,02%. Также он подал документы как претендент на место в наблюдательном совете госбанка, сообщил РБК со ссылкой на собственный источник и господина Юрченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Юрченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгений Юрченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По состоянию на закрытие торгов на Мосбирже в пятницу, 27 февраля, акции ВТБ, находящиеся в собственности Евгения Юрченко, стоили 46,16 млрд руб. (исходя из цены последней сделки на уровне 86,925 руб. за акцию).

10 февраля Евгений Юрченко стал крупнейшим частным инвестором среди миноритариев ВТБ, увеличив свою долю с 4,82% до 5,33% обыкновенных акций. В середине февраля стало известно, что он нарастил свой пакет акций до 7,55%.

Господин Юрченко был назначен врио замгубернатора — первого вице-премьера воронежского правительства в апреле 2018 года. В октябре того же года его уволили с формулировкой «по собственной инициативе». Через два года Евгений Юрченко стал президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.

О причинах ухода Евгения Юрченко из правительства Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова