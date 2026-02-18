Бывший замгубернатора Воронежской области увеличил долю в ВТБ до 7,55%

Бывший врио замгубернатора — первого вице-премьера воронежского правительства и экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко нарастил пакет акций ВТБ до 500 млн штук, что составляет 7,55% обыкновенных акций банка. Об этом сообщил РБК со ссылкой на собственный источник.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Евгений Юрченко занимал пост врио замгубернатора Воронежской области меньше года

Исходя из котировок на закрытии торгов 17 февраля (88,86 руб. за бумагу), рыночная стоимость пакета акций господина Юрченко оценивается примерно в 44,4 млрд руб. Капитализация банка на тот момент составляла 588,42 млрд руб. Это значит, что доля инвестора превышает 15% от объема акций, находящихся в свободном обращении. 10 февраля на сайте раскрытия корпоративной информации появились данные о том, что Евгений Юрченко увеличил свою долю в госбанке с 4,82% до 5,33% обыкновенных акций.

Инвестор объяснил свое решение долгосрочным характером вложений. Он напомнил, что глава ВТБ Андрей Костин подтвердил намерение банка по итогам 2026 года зафиксировать прибыль на уровне 650 млрд руб. и вернуться к выплате дивидендов. Кроме того, он обратил внимание на недавние заявления замминистра финансов РФ Алексея Моисеева о том, что в ближайшее время могут быть определены условия конвертации привилегированных акций ВТБ в обыкновенные.

Евгений Юрченко родился 14 мая 1968 года в Воронеже. В 1992 году окончил физический, а в 1994 году — экономический факультеты Воронежского госуниверситета. С начала 1990-х годов занимал руководящие посты в воронежских филиалах Промрадтехбанка и банка «Менатеп СПб». С ноября 2002 по март 2005 года — заместитель гендиректора ОАО «Связьинвест», одновременно входил в советы директоров дочерних предприятий холдинга. Затем в течение двух лет занимал должность заместителя генерального директора по слияниям и поглощениям ОАО «Комстар — Объединенные телесистемы». С 2007 года возглавлял тамбовское отделение Центрально-Черноземного банка Сбербанка России. С 10 февраля 2009 года — гендиректор «Связьинвеста». В 2011 году создал и возглавил инвестфонд имени А. С. Попова для вложений в телекоммуникационные компании. С июня 2016-го — независимый член совета директоров, председатель комитета ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» по аудиту. Кандидат экономических наук, доцент.

В апреле 2018 года Евгений Юрченко стал врио замгубернатора — первого вице-премьера воронежского правительства. В октябре того же года был уволен с этой должности по собственной инициативе. Через два года господин Юрченко стал президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.

Алина Морозова