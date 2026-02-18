Бывший замгубернатора Воронежской области увеличил долю в ВТБ до 7,55%
Бывший врио замгубернатора — первого вице-премьера воронежского правительства и экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко нарастил пакет акций ВТБ до 500 млн штук, что составляет 7,55% обыкновенных акций банка. Об этом сообщил РБК со ссылкой на собственный источник.
Евгений Юрченко занимал пост врио замгубернатора Воронежской области меньше года
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Исходя из котировок на закрытии торгов 17 февраля (88,86 руб. за бумагу), рыночная стоимость пакета акций господина Юрченко оценивается примерно в 44,4 млрд руб. Капитализация банка на тот момент составляла 588,42 млрд руб. Это значит, что доля инвестора превышает 15% от объема акций, находящихся в свободном обращении. 10 февраля на сайте раскрытия корпоративной информации появились данные о том, что Евгений Юрченко увеличил свою долю в госбанке с 4,82% до 5,33% обыкновенных акций.
Инвестор объяснил свое решение долгосрочным характером вложений. Он напомнил, что глава ВТБ Андрей Костин подтвердил намерение банка по итогам 2026 года зафиксировать прибыль на уровне 650 млрд руб. и вернуться к выплате дивидендов. Кроме того, он обратил внимание на недавние заявления замминистра финансов РФ Алексея Моисеева о том, что в ближайшее время могут быть определены условия конвертации привилегированных акций ВТБ в обыкновенные.
Евгений Юрченко родился 14 мая 1968 года в Воронеже. В 1992 году окончил физический, а в 1994 году — экономический факультеты Воронежского госуниверситета. С начала 1990-х годов занимал руководящие посты в воронежских филиалах Промрадтехбанка и банка «Менатеп СПб». С ноября 2002 по март 2005 года — заместитель гендиректора ОАО «Связьинвест», одновременно входил в советы директоров дочерних предприятий холдинга. Затем в течение двух лет занимал должность заместителя генерального директора по слияниям и поглощениям ОАО «Комстар — Объединенные телесистемы». С 2007 года возглавлял тамбовское отделение Центрально-Черноземного банка Сбербанка России. С 10 февраля 2009 года — гендиректор «Связьинвеста». В 2011 году создал и возглавил инвестфонд имени А. С. Попова для вложений в телекоммуникационные компании. С июня 2016-го — независимый член совета директоров, председатель комитета ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» по аудиту. Кандидат экономических наук, доцент.
В апреле 2018 года Евгений Юрченко стал врио замгубернатора — первого вице-премьера воронежского правительства. В октябре того же года был уволен с этой должности по собственной инициативе. Через два года господин Юрченко стал президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.
О причинах ухода Евгения Юрченко из правительства Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».