Минприроды Кубани утвердило список чужеродных растений, подлежащих уничтожению

Минприроды Краснодарского края утвердило перечни опасных инвазивных растений, которые землепользователи обязаны выявлять и уничтожать на своих территориях. Соответствующий приказ вступил в силу.

Инвазивными называют виды, которые покинули свой естественный ареал и активно распространяются на новых землях.

Ведомство создало два списка чужеродных видов: для территорий за пределами лесов и особо охраняемых природных территорий, а также для заповедных зон регионального и местного значения.

В перечень включили растения, не относящиеся к карантинным объектам или сорнякам, но ведущие агрессивную экспансию. Такие виды подавляют местную флору и наносят вред здоровью жителей региона.

Среди внесенных в списки растений — клен ясенелистный, аморфа кустарниковая, бородач виргинский, ваточник сирийский, череда облиственная, люпин многолистный, дереза обыкновенная, мискантус китайский, золотарник гигантский, трахикарпус Форчуна (вечнозеленая пальма) и другие виды.

В ведомстве отметили, что за пределами особо охраняемых территорий ликвидация должна проводиться законными способами, включая применение энтомофагов. На землях лесного фонда и заповедных зон уничтожение осуществляется с соблюдением лесного законодательства и федеральных законов об особо охраняемых природных территориях.

