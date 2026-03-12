Железнодорожная погрузка в Ростовской области выросла на 4,8%

Железнодорожная погрузка в Ростовской области за январь-февраль превысила 1,2 млн тонн, увеличившись на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Максимальный объем пришелся на строительные материалы — 661 тыс. тонн, что в 1,8 раза больше показателя за тот же период 2024 года. В феврале регион отгрузил 704 тыс. тонн различных грузов, превысив февральский результат прошлого года на 19,2%.

Константин Соловьев