Железнодорожная погрузка в Ростовской области выросла на 4,8%

Железнодорожная погрузка в Ростовской области за январь-февраль превысила 1,2 млн тонн, увеличившись на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ



Максимальный объем пришелся на строительные материалы — 661 тыс. тонн, что в 1,8 раза больше показателя за тот же период 2024 года. В феврале регион отгрузил 704 тыс. тонн различных грузов, превысив февральский результат прошлого года на 19,2%.

Константин Соловьев

