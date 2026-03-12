Иран пригрозил США устроить блэкаут на всем Ближнем Востоке

Если США попытаются вывести из строя энергосистему Ирана, Тегеран ответит атакой на сети Ближнего Востока. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Так он прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о способности США «уничтожить энергосистему Ирана в течение одного часа».

«Если они это сделают, весь регион погрузится во тьму менее чем за полчаса»,— написал господин Лариджани в Telegram-канале.

Он добавил, что «в темноте появляется больше возможностей выследить удирающих американских военнослужащих».

Корпус стражей исламской революции утверждал, что президент США с 10 марта ищет способы заключить перемирие с Ираном. Сам Дональд Трамп заявлял, что именно Тегеран «очень хочет поговорить». По данным посла Ирана в России, никто в Тегеране не думает о переговорах с Вашингтоном.