Трамп допустил переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести переговоры с Ираном. При этом он подчеркнул, что результаты американо-израильской операции в Исламской Республике «намного превзошли ожидания на столь раннем этапе».

«Я слышу, что они очень хотят поговорить. Это возможно. Зависит от условий, пока только. В общем то если хорошо подумать, нам больше не нужно разговаривать, но это возможно»,— заявил Дональд Трамп в интервью Fox News.

Источники The New York Times сообщали, что на следующий день после начала операции США и Израиля разведка Ирана через посредников предложила ЦРУ обсудить условия прекращения огня. По данным The Wall Street Journal, запрос передал секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани через Оман (сам он это отрицал).

Дональд Трамп говорил, что иранские власти «хотят поговорить», но возобновлять диалог «слишком поздно». Axios писал, что израильская разведка подозревала тайные переговоры США и Ирана. Неназванный американский чиновник заявил изданию, что Вашингтон не ответил ни на один иранский запрос.

Лусине Баласян