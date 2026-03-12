«Отомстим за кровь мучеников»

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, раненный в результате израильского удара, выступил с первым обращением к нации. Сам он не появился в кадре. Его речь зачитал диктор на телевидении. Основные тезисы из речи аятоллы — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баннер с изображением верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Баннер с изображением верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Смерть отца Али Хаменеи В результате операции США и Израиля погибли мои отец, жена и сестра.

Мне посчастливилось посетить тело отца.

Для меня сесть на место, где сидели два великих лидера — великий Рухолла Хомейни и мученик Али Хаменеи — это очень тяжелая задача.

Месть за погибших

Иран без колебания отомстит за кровь мучеников — граждан, погибших в результате ударов США и Израиля.— «Ъ» ).

). Месть, которую мы планируем, касается не только мученической смерти великого лидера революции Али Хаменеи. Каждый член нации, убитый врагом, является отдельным поводом для мести. В том числе за удар по начальной школе для девочек в городе Минаб (погибли 180 человек.— «Ъ» ).

). Пострадавшие при атаках будут обеспечены надлежащей медицинской помощью бесплатно и получат другие льготы.

Отношения с соседями и базы США в регионе США многие годы создавали военные базы в странах Персидского залива, чтобы обеспечить свое господство в регионе.

Иран призывает соседей немедленно закрыть американские военные базы в регионе.

Недавно Иран ударил по базам США, как и обещал, не совершая нападений на соседние страны.

В дальнейшем Иран продолжит эти атаки, хотя по-прежнему верит в дружбу с соседями по региону.

У Ирана есть сухопутные или морские границы с 15 странами. Тегеран рассчитывает на конструктивные и теплые отношения с соседями.

Иран потребует от США компенсации за нанесенный в результате атак ущерб.

Если США откажутся, то Иран захватит доступное американское имущество, а если это окажется невозможным, то нанесет аналогичный ущерб.

Ормузский пролив и новые фронты Блокировка Ормузского пролива продолжится. Иран будет использовать пролив, как рычаг в конфликте на Ближнем Востоке.

Вооруженные силы и спецслужбы Ирана ищут уязвимые места, чтобы открыть новый фронт в случае затяжного конфликта с США и Израилем.

Иран благодарен ливанскому движению «Хезболла» и «Исламскому сопротивлению Ирака» за поддержку в противостоянии с США и Израилем.

Анна Токарева