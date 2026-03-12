Новый верховный лидер Ирана заявил о сохранении блокады Ормузского пролива

Ормузский пролив останется закрытым для судоходства, заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Об этом он сказал в своем первом с момента назначения послании к нации. В тексте обращения Ормузский пролив назван «рычагом давления».

«Разумеется, следует продолжать использовать блокирование Ормузского пролива в качестве рычага давления»,— говорится в заявлении верховного лидера.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары по военным базам и инфраструктуре в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии. Страны региона закрыли воздушное пространство. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив.

Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После начала военной операции США и Израиля Иран начал перекрывать движение по проливу и атаковать танкеры, пытающиеся пересечь коридор.

