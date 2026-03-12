Новый лидер Ирана призвал соседей закрыть базы США, чтобы избежать ударов

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал соседние страны в регионе закрыть американские военные базы, чтобы республика не била по их территории. Об этом аятолла сообщил в своем первом обращении к народу после назначения на пост.

«У нас 15 соседних стран на суше и на море, и мы всегда были и остаемся готовы к теплым и конструктивным отношениям со всеми ними... Я рекомендую им как можно скорее закрыть эти (американские военные.— “Ъ”) базы, потому что они, должно быть, уже поняли, что заявления Америки об установлении безопасности и мира были не чем иным, как ложью»,— заявил Моджтаба Хаменеи.

Верховный лидер Ирана отметил, что страна не стремится «к господству и колониализму в регионе» и готова «к единству... со всеми своими соседями».

После начала военной операции Израиля и США 28 февраля Иран наносил удары по американским военным объектам в регионе, в том числе в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне. Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить удары по государствам региона, если они перестанут поддерживать американо-израильскую военную операцию. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принес извинения соседям за нанесенные удары. После такого заявления президент США Дональд Трамп назвал Иран «лузером Ближнего Востока» и объявил о планах американской армии нанести более мощные удары по республике.