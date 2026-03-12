Отказ суда в передаче земли Минобороны не помешает возведению моста в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что отказ суда в передачи области земельного участка Минобороны РФ, необходимого для строительства нового моста через Волгу в Ярославле, не помешает планам. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Вопрос технический. И он будет решен техническим образом. Это точно не остановит строительство моста»,— сказал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал об отказе арбитражного суда Ярославской области в удовлетворении иска областного министерства дорожного хозяйства и транспорта к Минобороны РФ. Министерство просило передать в областную собственность участок площадью 12 тыс. кв. м в поселке Сокол, так как он нужен для строительства развязок и моста через Волгу. При этом земля находится в собственности РФ и предоставлена в постоянное бессрочное пользование ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны.