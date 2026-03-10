Суд отказал в передаче земли Минобороны для нового моста через Волгу в Ярославле

Арбитражный суд Ярославской области отказал в удовлетворении иска министерства дорожного хозяйства и транспорта региона к Минобороны РФ об обязании передать в областную собственность земельный участок, необходимый для строительства нового моста через Волгу в Ярославле. Решение суда размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство моста через Волгу в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Строительство моста через Волгу в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Министерство дорожного хозяйства и транспорта обратилось с иском о передаче участка площадью 12 879 кв. м в поселке Сокол и расположенных на нем складов, КПП и навесов. Позже в качестве соистца было привлечено министерство имущественных отношений региона.

Участок находится в собственности Российской Федерации и предоставлен в постоянное бессрочное пользование ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» (Центральное ТУИО) Минобороны для нужд обороны и безопасности. Объект включен в перечень земельных участков, которые полностью или частично зарезервированы для строительства развязок и моста через Волгу. Работы по объекту «Реконструкция Московского проспекта со строительством транспортных развязок и мостового перехода через реку Волгу...» ведутся по поручению президента Владимира Путина министерством дорожного хозяйства и транспорта региона.

По мнению истца, земельный участок не используется для целей Минобороны, что подтверждается перепиской с уполномоченными ответчиком органами. В 2024 и 2025 годах министерства имущественных отношений и дорожного хозяйства Ярославской области обращались в ФГКУ «Центральное ТУИО» и департамент военного имущества Минобороны с просьбой оказать содействие в передаче земельного участка в собственность Ярославской области. Также по этому вопросу обращалось в министерство правительство области, а губернатор — к заместителю министра обороны. Как указано в решении суда, Минобороны отказало в передаче земельного участка и объектов недвижимости.

«Необходимость в использовании земельного участка и расположенных на нем 9 объектов недвижимого имущества в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации не отпала; министерство имущественных отношений Ярославской области обратилось только о передаче земельного участка, объектов недвижимого имущества в заявлении представлено не было; истцы не представили достаточных доказательств о необходимости в передачи из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации всего земельного участка, а не его части, необходимой для дальнейшего использования под строительство»,— приводится в решении суда позиция ответчика.

Кроме того, ответчик полагает, что истец не выполнил требования к подаче заявления в административном порядке. Суд указал, что местные или региональные власти имеют право обратиться с заявлением о безвозмездной передаче имущества, которое используется Министерством обороны. Оно должно быть рассмотрено в течение двух месяцев. Отказ в передаче допускается исключительно в случае, если все военное недвижимое имущество необходимо для обеспечения полномочий в области обороны страны и безопасности государства. Минобороны отказало в передаче земли. Однако, по мнению суда, истцу следовало оспорить сам отказ министерства.

«С учетом того, что решение об отказе в передаче недвижимого имущества не оспорено истцами в судебном порядке, и принимая во внимание то, что избранный истцом способ судебной защиты нарушенного права не соответствует содержанию нарушенного права и характеру нарушения, требования удовлетворению не подлежат»,— указано в решении арбитражного суда Ярославской области.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. «Ъ-Ярославль» сообщал, что строительство транспортной развязки и мостовой эстакады началось в ноябре 2025 года в районе Тормозного шоссе — рядом со спорным участком. Контракт на работы стоимостью 4 млрд руб. заключен с ООО «Трансстроймеханизация», входящее в дивизион «Дороги и мосты» холдинга «Нацпроектстрой». Как сообщал губернатор Михаил Евраев, 32 млрд руб. на продолжение работ уже запланированы в федеральном бюджете, построить мост планируется в 2029 году.

Антон Голицын