Директора нижегородского ГУММиД обвинили в халатности из-за гибели подростка

Дело о гибели подростка под рухнувшей кровлей на улице Станционной в Нижнем Новгороде переквалифицировали на халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ). В региональном СУ СКР подтвердили, что обвинение предъявлено директору МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» (ГУММиД) Анатолию Агееву, он отправлен под домашний арест.

Несчастный случай произошел 6 марта: в здании, куда залезли двое подростков 13 и 14 лет, рухнула крыша. Один из них погиб под завалом, второй получил травмы. В тот же день было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Новая статья более строгая, она предусматривает до пяти лет лишения свободы, ст. 109 — до трех.

В мэрии Нижнего Новгорода в свою очередь сообщили, что городские власти в лице ГУММиД неоднократно предъявляли требование о сносе здания генподрядчику, который освобождал участок для реализации инфраструктурного проекта. Прямо администрация не указывает, что это за проект. Как писал «Ъ-Приволжье», территорию освобождают от строений для строительства метро. Генподрядчиком выступает «Моспроект-3».

«В сентябре 2025 года и повторно в феврале 2026 года были направлены обращения об организации сноса объектов капитального строительства, в том числе здания по улице Станционной, 52. К обращению прилагались все необходимые для организации сноса документы — проекты организации демонтажа с указанием полигона утилизации отходов, образующихся в результате демонтажа, постановления администрации города Нижнего Новгорода о сносе, документы, подтверждающие отключение объектов от инженерных сетей. Условиями контракта также определены сроки проведения работ по подготовке территории строительства»,— говорится в сообщении мэрии.

Там добавили, что здание находится на отдельной территории за забором. Власти вместе со следствием выясняют, почему ворота оказались открыты. Сейчас они закрыты, территория огорожена сигнальной лентой.

Как писал «Ъ-Приволжье», Анатолий Агеев возглавил ГУММиД в январе текущего года. Предыдущее руководство МКУ оказалось под следствием по обвинению в коррупции.

