Директора ГУММиД Нижнего Новгорода обвинили в гибели подростка

Анатолий Агеев, в январе назначенный новым директором ГУММиД Нижнего Новгорода (предыдущее руководство муниципального учреждения оказалось под следствием за коррупцию), также стал обвиняемым по уголовному делу. В минувшие выходные его задержали и по решению суда отправили под домашний арест.

Следователь на месте обрушения кровли пристроя к заброшенному зданию на улице Станционной в Нижнем Новгороде

Фото: УСМИ СК России Следователь на месте обрушения кровли пристроя к заброшенному зданию на улице Станционной в Нижнем Новгороде

Фото: УСМИ СК России

Как выяснил «Ъ-Приволжье», Анатолия Агеева следствие считает виновным в гибели подростка в заброшенном здании на Станционной улице. 6 марта в здании, куда залезли двое мальчишек, рухнула крыша. Один юноша погиб под завалом, второй получил травмы. В нижегородском следственном управлении СКР по данному факту возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«В ходе расследования будет дана правовая оценка мерам, принятым в целях консервации заброшенного здания и ограничения к нему доступа посторонних лиц», — сообщил представитель СКР в начале расследования.

Здание, в котором погиб подросток, было выкуплено за счет бюджета для освобождения строительной площадки под строительство станции метро «Сормовская». Однако снести это строение не успели, и следствие посчитало виновником директора ГУММиД — организация является заказчиком строительства метро.

Иван Сергеев