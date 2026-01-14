Анатолий Агеев назначен руководителем «ГУММиД» в Нижнем Новгороде

Гендиректором МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в г. Нижнем Новгороде» (ГУММиД) назначен Анатолий Агеев. Об этом сообщили в мэрии 14 января 2026 года.

По информации мэрии, господин Агеев имеет большой опыт работы в строительной отрасли, в том числе метростроении.

Анатолий Агеев окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Мосты и тоннели». По данным из открытых источников, он работал в компаниях «Мосинжпроект» и «Новосибирскметрострой».

Как писал «Ъ-Приволжье», прежний руководитель «ГУММиД» Андрей Левдиков покинул должность в мае 2025 года. Тогда же он стал фигурантом уголовного дела о получении взятки.

