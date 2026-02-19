Арест Усика Петросяна связан с уголовным делом бывшего директора ГУММиД

Арест гендиректора компании «Нижавтодорстрой» и депутата Балахнинского совета депутатов Усика Петросяна, обвиненного в даче особо крупной взятки, связан с расследованием в отношении бывшего директора ГУММиД Андрея Левдикова.

В сентябре 2025 года последнего арестовали по обвинению в получении взятки. По версии следствия, муниципальный заказчик получил более 7 млн руб. за заключение контракта с подрядчиком по строительству автомобильной дороги и дальнейшую беспрепятственную приемку работ. На эту сумму подрядчик оплатил ремонт квартиры для Андрея Левдикова.

Однако в уголовном деле руководителя ГУММиД фигурировал не «Нижавтодорстрой», а другая дорожно-строительная организация — ООО «Городецкая ДСК». Она подконтрольна сыну арестованного дорожника Гагику Петросяну. Вероятно, следователь нижегородского СКР заподозрил, что к фактам передачи незаконного вознаграждения мог иметь отношение его отец Усик Петросян.

Иванс Сергеев