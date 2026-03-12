В Краснодаре пройдет форум по снижению энергозатрат и развитию ВИЭ «ЭнергоПрофит 2026»

В Торгово-промышленной палате Краснодарского края 25 марта 2026 года пройдет форум «ЭнергоПрофит 2026». Площадка объединит представителей крупного и среднего бизнеса России, производителей оборудования, поставщиков, интеграторов и отраслевых экспертов.

Участники обсудят экономику энергетических проектов, изменения в регулировании и технологические решения, позволяющие предприятиям снижать энергозатраты. Отдельный блок форума будет посвящен проблеме энергодефицита в Краснодарском крае и Южном федеральном округе — росту тарифов, нехватке мощности и практическим инструментам решения этих задач.

В центре внимания — оборудование для возобновляемой энергетики, включая солнечные панели, инверторы, системы накопления энергии и сопутствующую инфраструктуру. Также планируется обсуждение проектов локализации и сотрудничества с китайскими производителями.

В программе форума — выступления экспертов, панельные дискуссии, презентации новых продуктов и кейсов внедрения энергетических решений на российских предприятиях. Отдельное внимание уделят тепловым насосам и энергоэффективным системам отопления, а также вопросам окупаемости проектов и типовым ошибкам при их реализации.

На площадке ожидаются представители бизнеса — потенциальные заказчики решений, производители оборудования, интеграторы и сервисные компании, операторы энергетических объектов, а также представители власти и отраслевого сообщества.

Форум пройдет 25 марта в 10:00 в Краснодаре по адресу: ул. Трамвайная, 2/6, Торгово-промышленная палата Краснодарского края. Регистрация на форум через сайт: energyprofit.ru

ООО «СОЛАРПРОФИТ»