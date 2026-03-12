Компания воронежского бизнесмена Арапова подала в суд на самобанкротство

Подконтрольное банкротящемуся воронежскому бизнесмену Леониду Арапову ООО «АЛ5 холдинг» обратилось в региональный арбитраж с иском о самобанкротстве. Согласно картотеке арбитражных дел, заявление пока не принято к производству. Размер задолженности не уточняется.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Продолжается процедура банкротства и самого господина Арапова. Иск о признании бизнесмена несостоятельным в январе 2022 года подал банк «Авангард». В апреле 2023 года была введена процедура реструктуризации долгов, тогда же банк уступил свои требования индивидуальному предпринимателю Вячеславу Фальковскому. Размер задолженности составлял 2,5 млн руб. Финансовым управляющим назначили Максима Мокшина. К августу 2023-го план реструктуризации так и не представили — суд признал должника банкротом и ввел реализацию имущества. В марте 2023 года господин Мокшин был отстранен от исполнения обязанностей финансового управляющего. 4 декабря 2024-го они перешли к Вадиму Губерскому, 2 марта 2026-го — к Юлии Звягинцевой.

В конце февраля Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Вадима Губерского на решения предыдущих инстанций. Тем самым был утвержден отказ в признании ничтожной сделки по продаже его доли в 4,5% в ООО «АЛ5».

Кроме того, в середине февраля Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «АЛ5 холдинг» на отказ во взыскании 1,8 млрд руб. с московского ООО «АЛ5 инвест». Кассационная жалоба на это решение пока не поступала.

ООО «АЛ 5 холдинг» и ООО «АЛ5 инвест» — совладельцы ООО «АЛ5». С 2022 года между ними развивается корпоративный конфликт. Он начался с решения «АЛ5» о прекращении полномочий Леонида Арапова на посту руководителя воронежского ООО «АВА-трейд», совладельцем которого тот был до 2017 года. Вместо него алюминиевый завод возглавил один из собственников «АЛ5 инвест» Сергей Солодов. Кроме того, в конце января 2025 года решением «АЛ5» 83,11% «АВА-трейда» перешли к ООО «Международная алюминиевая компания», которую контролирует «АЛ5 инвест». Противостояние продолжилось и в других юрлицах холдинга.

Алина Морозова