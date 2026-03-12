Руководство стройкомпании обвиняется в хищении 94 млн рублей из бюджета Кубани

Пять сотрудников краснодарской строительной компании обвиняются в хищении более 94 млн руб. из краевого бюджета при возведении социального объекта в Кореновске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

49-летний директор предприятия, его заместитель и трое подчиненных с 2013 по 2016 год завышали объемы выполненных работ, используя служебное положение. Они занимались возведением социального объекта на территории Кореновска.

Следственные органы наложили арест на банковские счета, автомобили и 17 объектов недвижимости обвиняемых и их родственников общей рыночной стоимостью свыше 276 млн руб.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) направлено в суд. Организованной группе грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Алина Зорина