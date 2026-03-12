Украинские СМИ сообщили о готовности Венгрии отдать Киеву изъятые автомобили

Власти Венгрии согласились вернуть украинскому Ощадбанку арестованные инкассаторские автомобили. Об этом сообщило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источники.

По данным источников издания, передача конфискованных автомобилей Украине должна состояться 12 марта. При этом изъятые венгерским правительством ценности и деньги останутся в Венгрии. Информации о состоянии автомобилей нет.

Сотрудники Ощадбанка, перевозившие золото и наличные, были задержаны в Венгрии 5 марта из-за конфликта Будапешта и Киева по энергетическим вопросам. В общей сложности у сотрудников украинского банка конфисковали два автомобиля, $40 млн и €35 млн, а также 9 кг золота из Австралии. Были задержаны семь работников кредитной организации по подозрению в отмывании денег, однако их вернули на родину через два дня.

