Братислава наносит Киеву ответный энергетический удар

Противостояние Украины со Словакией и Венгрией вокруг возобновления работы нефтепровода «Дружба» вышло на новый виток. С 5 марта Братислава расторгла соглашение с Киевом по аварийным поставкам электроэнергии. Этот шаг словацкий премьер Роберт Фицо назвал ответом на нежелание Украины возобновлять транзит российской нефти. Он также обвинил во лжи украинского президента Владимира Зеленского, утверждающего, что трубопровод неисправен, иначе по какой причине Киев не допускает для оценки его состояния европейских инспекторов.

Больше месяца прошло с тех пор, как нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия и Словакия получали российскую нефть, прекратил свою работу. По версии Киева, он был поврежден в результате российских ударов. Украинская сторона утверждает, что пострадали как сама труба, так и насосные станции, ремонт которых труден и осложняется отсутствием запчастей. Будапешт и Братислава такую трактовку отвергают: по их данным, трубопровод находится в рабочем состоянии, а отказ Киева его запустить носит исключительно политический характер. В конце февраля Братислава не раз сообщала об обещаниях Украины возобновить транзит нефти к определенному сроку, но в итоге ни одно из них не было выполнено. Последней анонсированной датой запуска трубопровода было 4 марта.

Не дождавшись начала поставок нефти из России, словацкий премьер Роберт Фицо в тот же день внес в правительство предложение прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине, заявив, что контракт между словацким оператором электросетей SEPS и украинской энергетической компанией «Укрэнерго» должен быть расторгнут с 5 марта.

МИД Украины ответил на это, что Братислава «готовится выстрелить себе в ногу, а точнее, в ноги своим собственным энергетическим компаниям».

В Киеве заявили, что расторжение контракта приведет лишь к переориентации Украины на другие рынки и потере дохода для самой Словакии. Эти слова не лишены смысла: доля словацкой электроэнергии в украинском импорте традиционно составляла около 20%.

Однако с начала года Киев сократил закупки, переориентировавшись на другие направления и снизив зависимость от словацких энергоресурсов.

Помимо практических шагов Роберт Фицо сделал несколько публичных выпадов в адрес Украины и ее президента. «Словакия не имеет никакого отношения к войне на Украине, и я не могу принять его позицию. Я не верю президенту Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами»,— заявил Роберт Фицо на пресс-конференции. Он продемонстрировал собравшимся журналистам спутниковые снимки проходящего по украинской территории участка нефтепровода, которые, по его словам, доказывают исправность «Дружбы».

Роберт Фицо также сообщил, что Киев отказывается принять европейских чиновников и инспекторов, для того чтобы они могли оценить состояние нефтепровода. Так, рассказал словацкий премьер, сначала Киев не допустил на объект посла Словакии, затем посла ЕС Катарину Матернову. Кроме того, Зеленский лично отказал Фицо принять инспекционную группу Евросоюза.

О создании такой группы Брюссель ранее просили венгерский премьер Виктор Орбан и Роберт Фицо. Параллельно были созданы отдельные группы в обеих странах. При этом Виктор Орбан в своем письме к главе Евросовета Антониу Коште заявлял, что был бы готов принять любые выводы инспекторов.

Рассказал Роберт Фицо и о степени взаимодействия с Еврокомиссией (ЕК) по вопросу возобновления прокачки нефти по «Дружбе». По его словам, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе недавнего визита в Киев просила Зеленского допустить инспекторов для проверки состояния нефтепровода, но также получила отказ. Сейчас между ЕК и Словакией ведется диалог о путях разрешения конфликта. Роберт Фицо ожидает личной встречи с Урсулой фон дер Ляйен на следующей неделе во Франции на полях форума по ядерной энергии. По его словам, причиной изменения позиции ЕК в отношении поставок российской нефти стали операция США и Израиля против Ирана и ответные действия последнего, которые привели к проблемам с поставками энергоносителей из стран Персидского залива. «Сразу все поняли, что Словакия и Венгрия были правы, потому что нефтепровод "Дружба" — это единственная возможность снабдить Европу нефтью. Хватило остановки Катаром поставок сжиженного природного газа, нервозности в Ормузском проливе, чтобы все сразу с надеждой посмотрели на нефтепровод "Дружба". Я рад, что не только мы боремся за восстановление поставок нефти, сегодня мы свидетели давления со стороны Европейской комиссии»,— сказал он.

По данным Politico, за Словакию и Венгрию вступился не только Брюссель, но и несколько стран—членов Евросоюза. Все они получили от Киева отказ в резкой форме.

И это при том, что если бы Украина разрешила европейским инспекторам проверить состояние нефтепровода, то Венгрия могла бы снять вето на выделение стране кредита ЕС на €90 млрд.

Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 4 марта побывал в Москве, где был принят президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить альтернативные возможности поставок энергоресурсов в текущей ситуации (см. “Ъ” от 5 марта). Текущих запасов нефти Венгрии и Словакии должно хватить еще примерно на два месяца, но для Будапешта вопрос возобновления поставок носит не только экономический, но и политический характер: 12 апреля в стране пройдут парламентские выборы, на которых впервые за более чем 15 лет правящая партия «Фидес» во главе с Виктором Орбаном может уступить оппозиции. Если к моменту голосования венгерскому премьеру не удастся разрешить энергетический кризис, его позиции могут сильно пострадать.

На этом фоне диалог между Киевом и Будапештом отличается особой жесткостью. Так, Виктор Орбан в своем видеообращении от 4 марта заявил о нежелании Зеленского возобновлять прокачку нефти по «Дружбе». «Зеленский дал циничный ответ на наши призывы. Он хочет, чтобы мы были благодарны Украине, в то время как она блокирует нефтепровод, снабжающий Венгрию. Какой позор!» — сказал он, заявив о необходимости «прорвать нефтяную блокаду». «Мне нужно, чтобы нефть шла. Я должен оказать давление на украинцев, чтобы нефть шла. Всеми средствами, включая обращение в ЕС, я поставил себе целью добиться этого»,— продолжил он. Венгерский премьер сообщил об опасениях, что нефтепровод «Дружба» может ждать та же судьба, что и две нитки газопровода «Северный поток». Он прямо заявил о возможности украинских диверсий в отношении энергетической инфраструктуры своей страны и сообщил об усилении мер безопасности на объектах.

Владимир Зеленский же заявил, что у него нет контактов с Виктором Орбаном из-за нежелания последнего разговаривать с ним, и указал, что ведет диалог с Робертом Фицо. По словам украинского президента, он донес до него позицию, что восстановление транзита по «Дружбе» будет возможно только после достижения перемирия между Россией и Украиной, так как нефтепровод нуждается в ремонте. Владимир Зеленский также сообщил, что ожидает поражения Виктора Орбана на парламентских выборах. «Я верю, что Орбан проиграет выборы, и тогда мы сможем восстановить нормальные отношения с Венгрией»,— сказал он. Зеленский пообещал, что нефтепровод заработает через полтора месяца – к тому времени выборы в Венгрии как раз пройдут.

