Над Краснодарским краем сбили два БПЛА

Над территорией Краснодарского края ликвидировали два беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО в период с 07:00 до 14:00. Всего над регионами России в это время уничтожили 20 украинских беспилотников. Из них 10 ликвидировали над Белгородской областью, пять БПЛА уничтожили над Курской областью, два — над Краснодарским краем и по одному — над Республикой Крым, акваторией Азовского моря и Брянской областью.

Алина Зорина