Аэропорт Сочи отправил все рейсы, ранее ушедшие на запасные аэродромы

Аэропорт Сочи продолжает работу по фактическому расписанию. Обстановка на территории аэровокзального комплекса остается спокойной, а обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в штатном режиме. Сотрудники авиаузла обеспечивают прием и отправку рейсов в соответствии с текущей операционной обстановкой, сообщает пресс-служба аэропорта.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По состоянию на 13:10 по московскому времени специалисты аэропорта приняли все воздушные суда, которые ранее направили на запасные аэродромы. После прибытия самолеты прошли необходимое обслуживание, после чего экипажи подготовили их к дальнейшему выполнению рейсов. Затем авиакомпании отправили эти самолеты в города назначения.

В аэропорту отмечают, что стабилизировать работу удалось благодаря координации служб авиаузла и авиаперевозчиков. Сотрудники аэропорта организовали обслуживание рейсов и пассажиров, а представители авиакомпаний подготовили экипажи и воздушные суда к выполнению полетов.

По данным аэропорта, к указанному времени специалисты обслужили 38 рейсов на прилет и 15 рейсов на вылет. Через терминал аэровокзального комплекса прошли 9,2 тыс. пассажиров. Службы аэропорта продолжают работу по обеспечению бесперебойного функционирования авиаузла и выполнения запланированных рейсов.

Представители аэропорта рекомендуют пассажирам заранее уточнять статус своего рейса у авиакомпаний перед выездом в аэропорт. Актуальная информация о вылетах и прилетах регулярно обновляется на официальных сайтах авиаперевозчиков и аэропорта Сочи. Кроме того, сведения о рейсах можно получить через аудиообъявления в терминале, на электронных табло и информационных экранах.

Мария Удовик

