Студентов педагогических вузов привлекут к мониторингу сдачи ЕГЭ в 2026 году

Студенты педагогических вузов в 2026 году будут участвовать в контроле за проведением единого государственного экзамена (ЕГЭ) посредством видеонаблюдения. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«На базе педвузов тоже будут институционные центры, они удаленно будут смотреть, как проходит ЕГЭ в стране»,— сказал глава Рособрнадзора на круглом столе комитета по просвещению в Госдуме (цитата по «РИА Новости»). Согласно презентации Анзора Музаева, к контролю за проведением экзаменов привлекут как минимум 2 тыс. студентов.

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 1 июня по 9 июля. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что сдавать экзамен планируют 750 тыс. человек. При этом школьников из приграничных территорий освободили от ОГЭ в этом году, а одиннадцатиклассники смогут сдать ЕГЭ или получить аттестат по текущей успеваемости.