При атаке БПЛА на сельхозпредприятие в Каневском районе Кубани погиб человек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке ВСУ на гражданские объекты региона. Днем 12 марта в промзоне станицы Новоминская Каневского района беспилотники нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию. В результате погиб один человек, двое сотрудников получили ранения и госпитализированы.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Повреждены административные здания и цистерны с патокой, зафиксировано локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте продолжают работать экстренные и специальные службы. Губернатор поручил главе муниципалитета Александру Герасименко оказать помощь родственникам погибшего и пострадавшим.

Вячеслав Рыжков