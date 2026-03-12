Средняя стоимость подержанного автомобиля на Кубани выросла на 1,6% в феврале

По данным экспертов «Авто.ру Бизнес» (имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»), средняя стоимость подержанных автомобилей в Краснодарском крае в феврале 2026 года выросла на 1,6% и составила 1,96 млн руб. При этом предложение автомобилей с пробегом до 15 лет сократилось на 4% по сравнению с январем, что сохраняет тенденцию роста цен второй месяц подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Наибольший прирост зафиксирован у иномарок, исключая китайские модели — средняя цена увеличилась на 3%, достигнув 2,35 млн руб. Стоимость подержанных китайских автомобилей в регионе подскочила почти на 5%, впервые превысив 2,2 млн руб. Цены на отечественные автомобили выросли всего на 1%, до 729 тыс. руб.

Среди моделей, заметно подешевевших в феврале, лидируют Mercedes-Benz GLK-Класс (–9,5%, до 1,56 млн руб.), Tank 300 (–8,7%, до 3,87 млн руб.), Toyota Vitz (–6,9%, до 1,05 млн руб.) и УАЗ Patriot (–6,7%, до 1,06 млн руб.).

Вячеслав Рыжков