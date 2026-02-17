Экс-губернатора Курской области поставили на учет как склонного к суициду

В Ленинском райсуде Курска при продлении меры пресечения бывшему главе Курской области Алексею Смирнову огласили характеристику, согласно которой он поставлен на учет в СИЗО как склонный к суициду и членовредительству. Сам подсудимый с такой оценкой не согласился, сообщает «Ъ»

Суд оставил господина Смирнова под стражей до 5 мая. В заседании он участвовал по видеосвязи из московского следственного изолятора и просил изменить меру пресечения на домашний арест.

Защита также ходатайствовала о рассмотрении дела в другом регионе, сославшись на резонанс расследования и угрозы, поступавшие обвиняемому. Вопрос о смене территориальной подсудности передан в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ в получении взяток при строительстве оборонительных сооружений и социальных объектов. По версии следствия, общая сумма незаконного вознаграждения составила около 21 млн руб. Смирнов признал вину и заключил досудебное соглашение.

Летом 2025 года покончил с собой другой бывший губернатор Курской области, экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт. Источники «Ъ» сообщали, что в рамках расследования господин Смирнов мог давать показания о возможной причастности господина Старовойта к злоупотреблениям.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ».