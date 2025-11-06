Судьбы задержанных в РФ представителей азербайджанской диаспоры

10 октября 2025 года, на следующий день после встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, стало известно о переводе из-под стражи под домашний арест экс-директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева. Он был задержан в августе по обвинению в хищении 20 млн руб. путем организации мошеннической схемы с фиктивными отчетами о работах в театре.

16 октября Ленинский райсуд Смоленска приговорил главу национального конгресса Смоленской области, предпринимателя Фаика Алиева к четырем годам лишения свободы со штрафом в 8,4 млн руб. Он признан виновным в даче взятки сотрудникам электросетевой компании.

17 октября суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей до 29 декабря восьми уроженцам Азербайджана. Они были арестованы после массовых задержаний в конце июня и обвиняются в нескольких убийствах и покушениях на убийство с 2001 по 2011 год в составе ОПГ.

27 октября освобожден из-под стражи представитель воронежской азербайджанской диаспоры бизнесмен Юсиф Халилов. С 17 августа он находился в СИЗО по обвинению в даче взятки в размере более 300 тыс. руб. должностному лицу за признание его сына непригодным к службе в армии.

Кроме того, под стражей в России до 30 декабря остается глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински. 4 августа он был помещен в СИЗО по обвинению в покушении на убийство. Его сын, Мутвалы Шыхлински, арестован до 14 декабря по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.

Также под стражей остается член азербайджанской диаспоры на Кубани, владелец перегрузочного терминала в Туапсе Шахлар Новрузов. Он был арестован 2 сентября по обвинению в попытке хищения активов стоимостью 919 млн руб.