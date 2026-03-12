Уголовное дело бывшего губернатора Смирнова оставили на рассмотрении в Курске

Первый кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил ходатайство защиты бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова о передаче его уголовного дела на рассмотрение в другой регион. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, дело рассмотрит Ленинский райсуд облцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Смирнов

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Алексей Смирнов

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Защита господина Смирнова, который обвиняется в получении 20 млн руб. взяток, настаивала на передаче его дела в другой регион из-за угроз, которые якобы поступали бывшему губернатору. После ареста бывший глава региона заключил сделку со следствием, признав вину и дав показания против других должностных лиц. «Ему поступали угрозы физической расправы от неопределенного круга лиц. Поэтому следствие вынесло постановление о применении к нему мер безопасности»,— заявлял адвокат Алексея Смирнова Александр Бессмельцев.

Как рассказывал «Ъ», Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова осудят за получение взяток от коммерсантов, возводивших школы и оборонительные сооружения на границе с Украиной, в том числе для сотрудников погранслужбы ФСБ. Оба чиновника признают вину.

Сергей Толмачев, Воронеж