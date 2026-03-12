На станцию «Русская» в Краснодарском крае предприняли новую попытку атаки

Минобороны России сообщило о попытке атаки беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». По данным ведомства, в ночь на 12 марта украинские силы применили ударные БПЛА самолетного типа с целью, как утверждается, сорвать поставки газа европейским потребителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточнили в Минобороны, в период с 03:55 до 06:45 мск в воздушном пространстве над станцией, расположенной в населенном пункте Гай-Кодзор, расчетами средств ПВО и радиоэлектронной борьбы были уничтожены десять беспилотников. Ущерба инфраструктуре станции не допущено.

В «Газпроме» также заявили о новой отраженной атаке на объекты компании, обеспечивающие экспортные поставки газа по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» в направлении Турции. По данным холдинга, утром 12 марта попытки атак были зафиксированы на компрессорных станциях «Русская» и «Береговая».

Ранее компания сообщала, что с 24 февраля на юге России было отражено 12 атак беспилотников на компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья». В ночь на 11 марта, по данным Минобороны, также предпринималась попытка атаки на станцию «Русская», для которой использовались десять БПЛА. Кроме того, как заявляло ведомство, была предпринята попытка удара 14 беспилотниками по станции «Береговая» трубопровода «Голубой поток» в районе Туапсе. Во всех случаях, по утверждению российской стороны, объекты повреждений не получили.

Вячеслав Рыжков