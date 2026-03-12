Консульство в Дубае объяснило публикацию памятки для «сирот и социофобов»

Использование «ироничных формулировок» в памятке для туристов в Дубае, которую российское консульство распространило после начала беспилотных атак на ОАЭ, помогло привлечь внимание россиян к важной информации. Об этом Генконсульство РФ заявило «Подъему» в ответ на просьбу прокомментировать текст памятки, который россияне восприняли неоднозначно.

2 марта памятка была опубликована в Telegram-канале диппредставительства — в те дни российские туристы жаловались на невозможность покинуть ОАЭ из-за отмены рейсов и выселение из отелей. В публикации консульство, в частности, писало: «Если вы сирота и социофоб без друзей и знакомых (эту фразу в посте зачеркнули.— "Ъ") просто не имеете финансовой возможности оплатить дальнейшее проживание... Будем искать варианты у волонтеров по размещению в спартанских условиях».

«Формат коммуникации Telegram-канала Генерального консульства традиционно допускает использование ироничных формулировок при разъяснении практических вопросов», — заявили в диппредставительстве. Там добавили, что в том спорном посте «стиль публикаций был существенно сдержаннее», чем обычно.

Дипломаты полагают, что «повышенное внимание к публикации в конечном итоге сыграло положительную роль: благодаря активному обсуждению пост увидело значительно больше людей».

Страны Персидского залива начали закрывать воздушное пространство после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тогда в ОАЭ находились более 50 тыс. российских туристов, еще несколько тысяч пребывали в соседних странах. Ассоциация туроператоров России сообщила, что вывоз туристов из стран региона можно будет завершить к 15 марта.