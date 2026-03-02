Консульство предложило «сиротам без друзей и знакомых» помочь с проживанием в Дубае

Генеральное консульство России в Дубае распространило памятку для российских туристов, застрявших в ОАЭ из-за боевых действий в регионе. Сограждан призвали «сохранять спокойствие, действовать взвешенно и рационально». Среди прочего туристам рассказали, как действовать в случае выселения из отеля.

Россиянам, прибывшим в ОАЭ по турпутевке, рекомендуется связаться с туроператором и попросить продлить проживание в гостинице. Самостоятельным туристам советуют попробовать договориться с отельером напрямую. Генконсульство посоветовало быть готовыми к тому, что проживание придется оплачивать самостоятельно, поэтому финансы следует рассчитать минимум на неделю проживания.

«Крайний случай. Если вы сирота и социофоб без друзей и знакомых (эту фразу в посте зачеркнули. — "Ъ") просто не имеете финансовой возможности оплатить дальнейшее проживание в любом отеле, а отель не соглашается предоставлять номер бесплатно, пишите нам на почту. Будем искать варианты у волонтеров по размещению в спартанских условиях», — указано в памятке.

Вчера в Ассоциации туроператоров России сообщили, что отели Дубая и Шарджи начали выселять туристов по окончании оплаченного проживания. При этом власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы, как утверждалось, взяли на себя расходы по продлению размещения для иностранцев. Сегодня в АТОР рассказали, что власти Дубая разослали отельерам инструкцию, в которой попросили продлить размещение туристов. Позднее в АТОР уточнили, что участники рынка «пока не подтверждают получение новых инструкций от Департамента экономики и туризма Дубая».