АТОР: российских туристов вывезут с Ближнего Востока к 15 марта

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает, что вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока можно будет завершить к 15 марта. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Мы ожидаем, что все-таки до 15 числа этот процесс будет завершен», — сказала госпожа Ломидзе.

Сейчас в странах Ближнего Востока находятся несколько тысяч туристов из России, сообщила представитель АТОР. В начале конфликта в регионе их число составляло порядка 50 тыс. человек.

Страны Персидского залива закрыли воздушное пространство после того, как США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Тогда в ОАЭ находились более 50 тыс. туристов из России, еще несколько тысяч пребывали в соседних странах, включая Катар. В АТОР сообщали, что к вечеру 10 марта из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Бахрейна и Омана планировалось эвакуировать 90% российских туристов. В этих регионах, по данным ассоциации, находилось около 30 тыс. клиентов туроператоров.