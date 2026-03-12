Более 8 млрд рублей украли при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи

Хищение более 8 млрд руб. выявлено при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи. Фигурантами дела проходят 13 человек, среди которых бывший член совета директоров «Газпрома», бывший заместитель гендиректора «Газпром межрегионгаза», а также руководители подрядных и дочерних организаций, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие полагает, что в 2016–2019 годах участники схемы создавали видимость выполнения работ на объекте, тогда как средства, выделенные ООО «Газпром инвестгазификация», были похищены. Часть полученных средств, по версии следствия, впоследствии была легализована.

«В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности»,— сообщила госпожа Волк.

Вячеслав Рыжков