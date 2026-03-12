Главврача краснодарского СПИД-Центра подозревают в особо крупном хищении бюджета

УФСБ России по Краснодарскому краю в Краснодаре пресекло противоправную деятельность главного врача ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» краевого министерства здравоохранения, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, руководитель медучреждения, используя служебное положение, фиктивно трудоустроил в центр своих родственников и знакомых. Им начислялись заработная плата, премии и трудовой стаж, однако фактически они не выполняли трудовых обязанностей.

В результате действий подозреваемого министерству здравоохранения Краснодарского края причинен ущерб на сумму более 8 млн руб.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 285 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями). Фигурант заключен под стражу. Максимальная санкция по инкриминируемым статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время следствие продолжает работу по выявлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

Вячеслав Рыжков