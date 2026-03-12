Раненный при теракте в «Крокусе» продюсер Сараев покончил с собой

Причиной смерти одного из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» стал суицид, заявил адвокат потерпевших Даниэль Готье. Telegram-канал Mash пишет, что речь идет о продюсере Дмитрии Сараеве, который умер в сентябре 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Сараев

Господин Готье рассказал, что у мужчины были проблемы с психикой и сном. «После продолжительного и тяжелого лечения покончил с собой один из раненых во время теракта»,— сообщил ТАСС адвокат. При этом он не назвав имя потерпевшего. По словам адвоката, не менее 100 пострадавших до сих пор посещают психологов, у многих также диагностировано тревожно-депрессивное расстройство.

Дмитрий Сараев — основатель концертных компаний RIFF agency и Space RIFF. Агентство организовало первые выступления групп Dream Theater, Sons of Apollo и Asia в России. Продюсер также брал интервью у Дианы Арбениной, фронтменов групп Depeche Mode и Scorpions.

Во время нападения террористов на «Крокус» 22 марта 2024 года господин Сараев стоял в очереди на концерт группы «Пикник». Когда началась стрельба, он вместе с другими спрятался в коридоре, но выход оказался заблокирован стеклянной стеной. Сам он рассказывал Financial Times (FT), что «пули рикошетили от металлических конструкций, вокруг разбивалось стекло». В какой-то момент мужчина ощутил «сильный удар в спину», но не почувствовал боли и не увидел кровотечения. Только по возвращении домой он обнаружил простреленные куртку и рюкзак. На следующий день из его спины достали пулю. Она не задела позвоночник и прошла «параллельно ему», разорвав мягкие ткани, уточнял FT. Адвокат пострадавших Игорь Трунов говорил RT, что лечение Дмитрия Сараева «проходило тяжело».

Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».