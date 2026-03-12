Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Раненный при теракте в «Крокусе» продюсер Сараев покончил с собой

Причиной смерти одного из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» стал суицид, заявил адвокат потерпевших Даниэль Готье. Telegram-канал Mash пишет, что речь идет о продюсере Дмитрии Сараеве, который умер в сентябре 2025 года.

Господин Готье рассказал, что у мужчины были проблемы с психикой и сном. «После продолжительного и тяжелого лечения покончил с собой один из раненых во время теракта»,— сообщил ТАСС адвокат. При этом он не назвав имя потерпевшего. По словам адвоката, не менее 100 пострадавших до сих пор посещают психологов, у многих также диагностировано тревожно-депрессивное расстройство.

Дмитрий Сараев — основатель концертных компаний RIFF agency и Space RIFF. Агентство организовало первые выступления групп Dream Theater, Sons of Apollo и Asia в России. Продюсер также брал интервью у Дианы Арбениной, фронтменов групп Depeche Mode и Scorpions.

Во время нападения террористов на «Крокус» 22 марта 2024 года господин Сараев стоял в очереди на концерт группы «Пикник». Когда началась стрельба, он вместе с другими спрятался в коридоре, но выход оказался заблокирован стеклянной стеной. Сам он рассказывал Financial Times (FT), что «пули рикошетили от металлических конструкций, вокруг разбивалось стекло». В какой-то момент мужчина ощутил «сильный удар в спину», но не почувствовал боли и не увидел кровотечения. Только по возвращении домой он обнаружил простреленные куртку и рюкзак. На следующий день из его спины достали пулю. Она не задела позвоночник и прошла «параллельно ему», разорвав мягкие ткани, уточнял FT. Адвокат пострадавших Игорь Трунов говорил RT, что лечение Дмитрия Сараева «проходило тяжело».

Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».

Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Силовики около тел погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

