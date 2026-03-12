Лихачев исключил уход «Росатома» с иранской АЭС «Бушер»

«Росатом» пока не намерен уходить с площадки строительства новых энергоблоков иранской АЭС «Бушер». Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Сама стройка — второй и третий блоки — не уходят из приоритетов корпорации. Уходить оттуда точно не время»,— сказал господин Лихачев во время выступления (цитата по газете «Страна Росатом»).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Строительство новых блоков АЭС «Бушер» решили приостановить. Ночью 12 марта в Москву прибыли 150 российских сотрудников АЭС (семьи работников и избыточный персонал эвакуировали ранее). В Бушере остаются еще 450 россиян. Они «пока находятся в относительной безопасности», сказал Алексей Лихачев.