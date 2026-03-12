Мэрия Ярославля объяснила отмену аукциона на КРТ около Толги

В Ярославле аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в районе поселка Толга был отменен в связи с принадлежностью двух участков третьим лицам. Об этом сообщает «76.ru» со ссылкой на мэрию.

Общая площадь земли под КРТ в районе Толги составляла 537 тыс. кв. м. В мэрии пояснили, что в границах этой территории в январе 2026 года было зарегистрировано право собственности на два участка для садоводства. При этом земли под КРТ должны находиться в государственной или муниципальной собственности и не могут быть обременены правами третьих лиц.

В мэрии уточнили, что в настоящее время проводится работа по корректировке границ и площади участка, после этого землю вновь выставят на аукцион. Престижный участок находится на берегу Волги недалеко от известного Свято-Введенского Толгского монастыря, там могут построить дома в 3-4 этажа.

Алла Чижова