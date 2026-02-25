Мэр Ярославля отменил аукцион на КРТ около Толги

Мэрия Ярославля признала утратившим силу собственное постановление от 5 декабря 2025 года «О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в районе поселка Толга». Постановление об этом подписал глава города Артем Молчанов.

Фото: Постановление мэрии Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что начальная цена аукциона составляла 234,7 млн руб. Общая площадь земли под КРТ в районе Толги составляла 537 тыс. кв. м. Престижный участок находится на берегу Волги недалеко от известного Свято-Введенского Толгского монастыря.

Там планировалось построить дома в 3-4 этажа. Для обеспечения населения социальными объектами на обозначенной территории нужно было возвести два детсада и одну школу. На реализацию проекта власти отводили потенциальному застройщику 10 лет. Причины отмены аукциона в постановлении не указаны.

Антон Голицын