ФСБ предотвратила теракт против военнослужащего в Крыму

ФСБ России предотвратила в Крыму подготовку террористического акта, нацеленного на высокопоставленного военнослужащего Минобороны, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Задержан 39-летний житель Севастополя, установивший контакт через Telegram с представителем запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем украинских спецслужб.

По данным ФСБ, фигурант собирал сведения о российских военных объектах и персонале с целью содействия противнику и получил задание уничтожить военнослужащего путем закладки самодельного радиоуправляемого взрывного устройства под его автомобиль. Куратор передал координаты тайника с фугасом, инструкции по сборке СВУ, номер автомобиля и адрес проживания цели, а также назначил дату предполагаемого подрыва.

Довести задуманное до конца мужчине не удалось: он был задержан сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 и ст. 275 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве подчеркнули, что активность спецслужб Украины в поиске исполнителей диверсий в интернете, социальных сетях и мессенджерах сохраняется, и предупредили о строгой уголовной ответственности для всех, кто согласится на содействие противнику.

Вячеслав Рыжков