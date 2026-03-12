Краснодар занял второе место по аварийности в 2025 году

Краснодар по итогам 2025 года занял второе место среди российских регионов по числу дорожно-транспортных происшествий, на город пришлось 7% всех аварий в стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные страхового дома ВСК.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Лидером антирейтинга стала Москва с долей 9%, на третьей позиции Московская область — 6%, далее следуют Новосибирская область (3,6%) и Ростовская область (2,8%).

В списке наиболее аварийных автомобилей по ОСАГО лидируют LADA с 12% ДТП, Toyota — 11%, Kia и Hyundai — по 7%, Nissan — 5%. По данным страховщика, увеличилось число аварий с участием корпоративного транспорта, включая такси и каршеринг — около 20% ДТП против 18% годом ранее. Мужчины остаются более частыми участниками аварий: на них приходится 80% всех ДТП в 2025 году.

Вячеслав Рыжков