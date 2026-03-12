На Дону матери-героини получат право на бесплатные земельные участки

Жительницы Ростовской области со званием «Мать-героиня» получат право на бесплатные земельные участки. Соответствующий законопроект одобрен комитетом донского парламента по аграрной политике. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно законопроекту, многодетные матери смогут получить земельные участки для строительства частных домов, ведения личного хозяйства, а также для садоводства и огородничества. В городах им будет предоставляться до восьми соток земли, в сельских же районах — до 25 соток.

В Законодательном собрании отмечают, что таким образом матери-героини по уровню поддержки приравниваются к Героям России.

В Ростовской области для матерей-героинь уже предусмотрены региональные льготы. В частности, они полностью освобождены от уплаты транспортного налога.

Окончательное решение по законопроекту будет принято 19 марта.

Наталья Белоштейн