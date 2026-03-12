На Дону финансирование покупок жилья для детей-сирот снизилось на 10,7%

В 2026 году в Ростовской области на приобретение жилья для детей-сирот направят около 2,5 млрд руб., что на 10,7% меньше год к году. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергея Куца.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Куца, выделенных средств должно хватить на обеспечение жильем 678 человек. При этом в очереди на квартиры в настоящий момент строят 743 человека.

В 2025 году в регионе приобретено 823 жилых помещения для детей-сирот за 2,8 млрд руб.

Наталья Белоштейн