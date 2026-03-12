Концерт The Hatters, комедия-фарс и матч «Сочи» — «Краснодар»

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут увидеть комедийный спектакль «Палата бизнес-класса» или услышать хиты The Hatters. Также можно сходить на премьеры семейных фильмов или футбольный матч. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Где послушать музыку

13 марта в 19:00 в Зимнем театре состоится мультимедийное шоу классической музыки «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции». Автор шоу Евгения Зима погрузит зрителя в жизнь средневековой Венеции. 4 тыс. отрисованных вручную кадров графики, 1,6 тыс. страниц нотного текста, живой оркестр, современная хореография и голоса лучших теноров создают неподражаемую атмосферу тайны и волшебства и сделают зрителя полноценным участником нового шоу, сказано в описании.

Стоимость билета — от 2500 руб. (6+)

14 марта в 20:00 на концертной площадке Red Arena в рамках юбилейного тура выступит российская группа The Hatters. В списке хитов: «Я делаю шаг», «Город поет», «Да со мной не просто» и «Танцы». Зрителей ждут новые сценические решения, спецэффекты, любимые хиты, неожиданные музыкальные сюрпризы и премьеры. Группа готовит программу, которая позволит фанатам заново пережить ключевые моменты десятилетней истории коллектива — от первых песен и вирусных клипов до новых мощных работ, определяющих звучание The Hatters сегодня, говорится в аннотации.

Стоимость билета — от 2500 руб. (16+)

15 марта в 18:00 состоится концерт хоровой музыки «Диалог с классикой». В концертном центре «Сириус» на сцену выйдет пермский хор «Млада» — молодежный коллектив с 35-летней историей, лауреат международных конкурсов и фестивалей. Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств РФ Ольга Выгузова.

Программа демонстрирует современный взгляд на классическую музыку, способствующий приближению образцов высокого стиля к сегодняшнему зрителю, сказано в описании. Главный акцент в программе сделан на творческое наследие «золотого века русской музыки» — сочинения Михаила Глинки, Петра Чайковского, композиторов «Могучей кучки».

Стоимость билета — от 750 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

14 марта в 19:00 в Зимнем театре пройдет моноспектакль Евгения Гришковца «Когда я боюсь». Страх практически во всех культурах ощущается как нечто постыдное, то, что нужно постоянно преодолевать. Очень хочется, чтобы человек, который пришел на новый спектакль Гришковца, разрешил себе бояться. Чтобы ему не нужно было стыдиться своих страхов: за семью, за работу, бояться опоздать или выглядеть нелепо, бояться одиночества, бояться стихии или бояться неверно поставить ударение. Это очень смешной спектакль, не о страхе, а о том времени, в котором мы живем, говорится в аннотации.

Стоимость билета — от 4000 руб. (18+)

15 марта в 19:00 в Зимнем театре пройдет спектакль «Палата бизнес-класса». Это комедия-фарс от драматурга Александра Коровкина, автора сценариев к таким телесериалам, как «Марш Турецкого» и «Бедная Настя». Обстоятельства сталкивают в больничной палате прожженного коммерсанта после пикантной операции и заслуженного артиста-пенсионера. Бизнесмен не может смириться с вынужденной изоляцией накануне крупной сделки и провернет ее, несмотря на все препятствия. Успешно спрячет любовницу от жены в кровати соседа, вытолкнет мужа любовницы из окна, сделает еще массу безумных поступков и будет изощренно лгать налево и направо! В итоге — хеппи-энд и переосмысление настоящих ценностей всеми героями действа, сказано в описании. Режиссер — Семен Стругачев. Театр-постановщик — Антреприза.

Стоимость билета — от 1500 руб. (16+)

Что смотреть в кино

13, 14 и 15 марта в «Кино Море Молл» и «City Stars (Адлер)» состоится премьера фильма «Жемчуг» (драма, комедия, семейный). В ролях: Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов. Сюжет: чтобы спасти карьеру и брак, москвичи Роман и Елена берут из Ханты-Мансийского детского дома девочку с непростым характером — Марту. Однако с ее переездом в Москву отношения в семье только ухудшаются. В надежде все исправить, супруги решают организовать путешествие в Индию — страну, в которой мечтала побывать Марта. Эта волшебная поездка во многом изменит пару в лучшую сторону. Режиссер — Тина Баркалая.

Стоимость билета — от 390 руб. (12+)

В «Кино Море Молл», «City Stars Олимп» и «City Stars (Адлер)» покажут еще одну киноновинку — «Марсупилами. Пушистый круиз» (комедия, приключения, семейный). Чтобы сохранить работу в зоопарке, Дэвид соглашается перевезти некий таинственный груз на круизном лайнере. Пользуясь предоставленной возможностью, он приглашает в тур свою бывшую жену и сына, с которыми хочет наладить отношения. Но когда коллега Дэвида случайно открывает посылку, на воле оказывается очаровательный детеныш Марсупилами — рыжий пушистый зверек, на которого охотятся все браконьеры мира. Ведь Марсупилами не только любитель опасных проделок, но и ключ к тайнам вечной молодости. Поездка тут же превращается в полный хаос. Дэвиду и его семье нужно очень постараться, чтобы найти общий язык друг с другом и спасти Марсупилами от страшных преследователей и алчных предпринимателей, которые хотят завладеть секретом вечной молодости. Режиссер — Филипп Лашо.

Стоимость билета — от 300 руб. (16+)

Куда сходить еще

14 марта в 13:45 на стадионе «Фишт» состоится футбольный матч «Сочи» — «Краснодар».

Стоимость билета — от 150 руб. (0+)

15 марта в 17:00 во дворце спорта «Большой» пройдет хоккейный матч «Сочи» — «Амур».

Стоимость билета — от 450 руб. (0+)

