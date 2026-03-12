Кубань стала лидером по темпам прироста номерного фонда в РФ

По итогам 2025 года Краснодарский край стал лидером в России по темпам прироста номерного фонда, обеспечив треть от общероссийского объема, сообщает «Эксперт Юг». В регионе было введено 2,8 тыс. качественных гостиничных номеров, что на 65% больше, чем годом ранее.

Среди открытых объектов — Marine Garden Сочи 5* (430 номеров), Санаторий «Кристалл» (354 номера) и «Azimut Парк Отель Виноградная» 4* (307 номеров) в Сочи, корпуса Fioleto Anapa Miracleon 4* (400 номеров) и Zenith Resort Hotel & SPA 5* (302 номера) в Анапе, а также «Ревиталь парк» 4* (91 номер) в Геленджике.

В целом по России введено 10,5 тыс. качественных номеров — рекорд за десять лет, на 17% больше показателя 2024 года. В 2026 году, по оценке NF Group, ввод останется на сопоставимом уровне. Ключевыми проектами станут гостиница «Приморская» 5* на 652 номера, Lotte Hotel Sochi 5* на 180 номеров и «Поляна Пик» 4* на 145 номеров в Сочи, а также Dusit Thani Resort & SPA Anapa Miracleon 5* на 182 номера и Thalanea Ultra All Inclusive & SPA Anapa Miracleon 4* в Анапе.

Вячеслав Рыжков